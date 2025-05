Tubarão-martelo aparece em praia no Rio e interrompe aula de surfe: 'susto foi grande'

Não há registros recentes de ataque de tubarão a pessoas no litoral do Rio de Janeiro. No litoral norte de São Paulo, que é contíguo ao do Rio, foram registrados dois ataques em 2021, em Ubatuba.

No dia 3 de novembro, feriado de Finados um turista francês foi mordido por um tubarão na Praia do Lamberto, que é afastada do centro da cidade. Ele teve um ferimento de dez centímetros na perna e foi atendido em um hospital de Caraguatatuba.

No dia 15 do mesmo mês, feriado da Proclamação da República, uma idosa foi atacada quando se banhava na Praia Central, próxima ao centro da cidade. Ela sofreu uma lesão de 25 centímetros na perna, foi socorrida pelos salva-vidas e levada para a Santa Casa local, onde recebeu sutura no ferimento e vacina antitetânica.

Segundo o Instituto Argonauta, que monitora as praias da região, existem cerca de 380 espécies de tubarão no mundo e no Brasil são cerca de 80.

Das espécies brasileiras, somente 12 podem causar incidentes com seres humanos. Os ataques em Ubatuba levaram o Instituto a emitir nota recomendando cuidados para os banhistas como forma de prevenção.

As recomendações incluem: