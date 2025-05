Anvisa proíbe a venda de mais duas marcas de azeite; veja quais

Para a Anvisa, isso viola as normas básicas sobre alimentos e as regras vigentes sobre rotulagem, e os produtos não devem ser comercializados ou usados.

Dicas

O azeite está entre os produtos alimentares mais fraudados do mundo, segundo um estudo publicado no Journal of Food Protection.

Para evitar ser enganado na hora da compra, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) sugere alguns cuidados:

- desconfie sempre de preços abaixo da média;

- se possível, verifique se a empresa está registrada no ministério;