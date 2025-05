Cão da PM salta de paraquedas em treinamento de intervenção tática em SP

Em geral, os cachorros policiais precisam encerrar as atividades a partir dos oito anos, ou caso apresentarem algum problema de saúde.

"Desde que entrei na Polícia Militar, o intuito sempre foi servir no canil. Sempre tive afinidade com cachorro e acho que tê-lo como aliado no serviço policial traz muitas vantagens no atendimento da ocorrência e, consequentemente, na proteção da sociedade. No dia a dia, trabalhando com eles, não tem como a gente não se apegar. Já adotei um e, quando o Coyote precisar se aposentar, vou levar ele comigo também", disse o cabo Albuquerque.