Ciro Nogueira e Valdemar insinuam possível candidatura de Tarcísio à presidência

Os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do PL, Valdemar Costa Neto, deixaram no ar nesta quinta-feira, 22, a possibilidade de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja candidato a presidência da República. Ambos, porém, disseram que vão insistir até o fim na candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O discurso vai na contramão do que tem dito Tarcísio, que é categórico ao afirmar que será candidato à reeleição.

Ciro e Valdemar falaram com a imprensa na chegada ao evento de filiação do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ao PP. O plano inicial é que Derrite seja candidato a senador ao lado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL).

Porém, o cenário pode mudar se Tarcísio sair para o Planalto. "Aí nós vamos passar a defender legitimamente o nome do Derrite ao governo", respondeu Ciro Nogueira, que acredita que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Tarcísio ou os filhos do ex-presidente venceriam Lula no ano que vem.