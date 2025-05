Colégio Porto Seguro anuncia novo campus no interior de SP

Em comunicado divulgado nas redes, a escola afirma que a expansão visa atender a uma demanda de famílias da região de Sorocaba "por uma educação plurilíngue, internacional e de excelência". O Porto Seguro oferece proficiência nos idiomas de alemão e inglês dentro do curso regular.

Na nota, o colégio não informou o tamanho do novo prédio, a capacidade de estudantes que poderão se matricular e se o ensino desta nova unidade será direcionada para uma faixa etária específica. "Detalhes adicionais serão divulgados futuramente, conforme a evolução do projeto", acrescentou a instituição no comunicado.

O colégio foi fundado em 1878, sob o nome da "Sociedade por Ações Escola Alemã", pelo cônsul honorário da Alemanha Bernhard Staudigel e um grupo de compatriotas. Em 7 de janeiro do ano seguinte, a Deutsche Schule abria as portas no centro de São Paulo, na Rua Florêncio de Abreu. Pouco mais de 50 alunos passaram a estudar na instituição.

A escola foi rebatizada de Colégio Visconde de Porto Seguro na década de 1940, quando a entidade sentiu as dificuldades inerentes da Segunda Guerra Mundial e também por causa de uma política de nacionalização do então presidente Getúlio Vargas.

Assim, como forma de homenagear o historiador e diplomata brasileiro de origem germânica Francisco Adolfo de Varnhagen, a associação mantenedora do colégio alterou a nomenclatura para esta que perdura até os dias de hoje.