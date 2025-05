Desmonte do licenciamento ambiental levará a avalanche de judicialização, diz ministra

"Na verdade, o governo tem debatido o tempo todo. A posição do nosso líder Jaques Wagner (PT/BA) foi muito clara. A orientação que foi dada é de que o governo é contrário a esse desmonte do licenciamento ambiental brasileiro. Obviamente que o governo tem uma série de dificuldades em relação a uma base segura de sustentação, e isso varia para cada tema. Não é a primeira vez que a gente sofre algumas dessas derrotas, inclusive em agendas que são igualmente estratégicas. Mas vamos continuar dialogando o tempo todo com o congresso. É uma democracia. E na democracia também a sociedade tem o direito de expressar qual é a sua vontade para aqueles que a representa", defendeu Marina.

A ministra afirmou que o governo manterá o diálogo com os parlamentares durante a tramitação na Câmara dos Deputados, para que o texto retorne aos pontos defendidos pelo atual gestão. Segundo ela, esse é o momento de promover o debate que não existiu no Senado, com a chance de realização inclusive de audiências públicas, mobilização da sociedade, especialistas e juristas.

"Bem, nós estamos em diálogo constante, aquilo que o governo nos estabeleceu como sendo fundamental para a manutenção do licenciamento, é o que nós vamos defender que seja reposto no debate na Câmara dos Deputados. O tempo não foi de longe, mínimo, para o debate desse novo relatório que surgiu", disse Marina. "O tempo todo estamos em diálogo. Agora, não concordar não significa não dialogar".

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, explicou que a pasta vinha trabalhando com o relator do projeto desde 2023, mas que um novo texto foi construído sem que fosse apresentado ao ministério, sendo revelado apenas no dia em que o PL entrou em pauta na Comissão de Meio Ambiente.

"E o relatório só foi disponibilizado durante essa reunião. E na sequência, em uma semana, o processo já entrou em discussão e na outra semana seguinte em votação. Nós estivemos no Senado solicitando à Comissão de Meio Ambiente que prorrogasse o prazo, justamente para que nós pudéssemos dialogar sobre o relatório, mas a comissão não prorrogou o prazo, e não houve tempo para que nós pudéssemos buscar uma construção de um relatório alternativo", relatou Capobianco a jornalistas.

A ministra Marina Silva afirmou que não houve tempo mínimo para debate, e que o processo foi feito de forma "atabalhoada". Quanto à emenda de última hora apresentada por iniciativa do presidente do senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela criação da "Licença Ambiental Especial (LAE)", que abre um rito simplificado para obras classificadas por um conselho de governo como "estratégicas", Marina diz que desperta preocupação.