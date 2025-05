Escola sem Partido entra com ação contra lei que proíbe celular nas escolas de SP

O documento, com pedido de tutela de urgência (liminar), foi protocolado nesta terça-feira, 20, no Fórum Central Cível da capital paulista. O processo foi colocado sob segredo de justiça e ainda não tem decisão.

O que é o movimento Escola sem Partido?

O movimento Escola sem Partido foi criado em 2004 com o objetivo de combater a doutrinação ideológica de cunho esquerdista nas escolas. Os apoiadores defendem que as questões de gênero e de religião, por exemplo, não podem ser tratadas no ambiente escolar. Para eles, os professores devem fornecer informações de forma neutra, sem manifestar opiniões próprias, e voltadas apenas para o aprendizado.

Em 2015, o movimento ganhou evidência com a apresentação de projetos em câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional inspirados na agenda conservadora do Escola sem Partido.

Desde julho de 2019, Nagib anunciou o encerramento do Escola sem Partido, alegando falta de apoio do então presidente Jair Bolsonaro. Procurado na época, Bolsonaro não comentou o caso. A ação contra a lei paulista que proíbe o celular nas escolas marca o retorno do Escola sem Partido ao cenário nacional.

Na página oficial do movimento no Instagram, Nagib postou há quatro dias: "Os políticos de ‘direita’ não querem acabar com o câncer da doutrinação nas escolas. Se quisessem, não deixavam de apoiar a única iniciativa comprovadamente capaz de resolver o problema", disse, referindo-se ao uso do celular para gravar os professores.