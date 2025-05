Gilmar fala em 'cerceamento' e OAB vê 'violação' após ameaça a Moraes

No âmbito político, houve comemoração de um lado e indignação de outro. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos, considerou positiva a declaração. "Agora nos EUA: secretário Marco Rubio diz que está neste momento analisando sanções contra Moraes sob a ótica a Lei Magnitsky", afirmou Eduardo no X. "Pergunta foi feita pelo deputado Cory Lee Mills, que na semana passada se reuniu com os deputados Eduardo Bolsonaro e Filipe Barros. Venceremos!"

O filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda elogiou Mills, afirmando que ele é um homem de palavra que "disse e fez". Autoexilado nos EUA, Eduardo condicionou sua volta ao Brasil a quando Moraes for "sancionado".

Ministra

Já a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), defenderam Moraes. Também no X, Gleisi avaliou como "vergonhosa" a possível ação do governo dos Estados Unidos, considerando a investida uma "conspiração de Bolsonaro com a extrema direita dos EUA, em busca de uma intervenção estrangeira no Judiciário do Brasil".

Lindbergh Farias emitiu uma nota em nome da bancada do PT na Câmara dos Deputados defendendo a atuação do ministro do Supremo e repudiando a declaração do secretário de Estado dos EUA.

Críticas