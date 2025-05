Gleisi e bancada do PT defendem Moraes após ameaça de sanção dos EUA

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), defenderam nesta quarta-feira, 21, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado pode ser alvo de sanção do governo de Donald Trump, segundo o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

No X (antigo Twitter), Gleisi avaliou como "vergonhosa" a possível ação do governo dos EUA, considerando a investida uma "conspiração de (Jair) Bolsonaro com a extrema-direita dos EUA, em busca de intervenção estrangeira no Judiciário do Brasil". A ministra ainda afirmou que a ameaça do secretário de Estado do país a Alexandre de Moraes merece repúdio.

O deputado federal Lindbergh Farias emitiu uma nota em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara defendendo a atuação de Alexandre de Moraes e repudiando a declaração de Marco Rubio.