Gripe aviária: Caso suspeito em plantel comercial de Ipumirim (SC) é descartado

São Paulo, 22/05 - O Ministério da Agricultura descartou a ocorrência de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um aviário comercial de Ipumirim, no oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada nesta quinta-feira por meio de laudo oficial divulgado pelo governo do Estado de Santa Catarina, segundo nota da Secretaria de Agricultura e Pecuária. Embora a causa da mortalidade das aves ainda esteja em investigação, o ministério concluiu que não se trata de um caso de gripe aviária. Assim, o caso em Montenegro (RS) segue como o único de gripe aviária confirmado até agora em um granja comercial do Brasil. Segundo a secretaria e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), o diagnóstico definitivo sobre o episódio deve ser conhecido em até uma semana. Enquanto isso, as ações de vigilância seguem intensificadas. "É natural que aumentem as notificações diante do alerta máximo emitido para prevenção. Isso mostra que as pessoas estão atentas e colaborando para manter o status sanitário do estado", destacou a Cidasc em nota.O Estado de Santa Catarina emitiu alerta máximo na última sexta-feira, orientando a avicultura comercial a reforçar medidas de biossegurança. Entre as ações adotadas estão o monitoramento rigoroso da movimentação de aves vivas e ovos férteis vindos da região do foco, vigilância ativa em propriedades que receberam animais daquela área nos últimos 30 dias, além de intensificação na fiscalização de cargas nas divisas com o Rio Grande do Sul.