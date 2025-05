Irmãos que mantinham esqueleto do pai são presos pela polícia do RJ

Conforme a ocorrência, os agentes foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência e encontraram o cadáver em estágio final de decomposição.

"As investigações continuam para apurar a causa da morte, mas há forte indícios de que os filhos mantiveram o corpo do pai oculto para continuar recebendo benefícios financeiros da vítima", disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com as autoridades, exames periciais estão sendo realizados para esclarecer as circunstâncias da morte e o tempo aproximado do óbito.