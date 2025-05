Lewandowski diz que governo Lula não tem interesse em interferir nas polícias

"Não é proposta eleitoreira, porque enviamos no ano passado. Não vamos ganhar a eleição com isso. Queremos a integração. Esse modelo não se trata de obrigar, no sentido de compelir os governos de atuar em uma mesma linha", disse Lewandowski.

A PEC foi enviada ao Congresso em 23 de abril deste ano pelo governo federal, sendo a principal aposta do Executivo para a área da segurança. Desde antes da tramitação, a oposição já sinalizava que a tramitação do texto seria conturbada. A participação de Lewandowski ocorreu pela aprovação na CCJ de um requerimento, de autoria do líder da oposição, Luciano Zucco (PL-RS), convidando o ministro a se explicar sobre a PEC.

Desde a sua primeira versão, o texto foi modificado em diversos pontos, especialmente após críticas de governadores e prefeitos.

Apesar de reconhecer a importância da proposta, o deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da PEC, fez ponderações sobre a eficácia e a abrangência do texto. Ainda assim, destacou que há um objetivo compartilhado entre o Executivo e o Legislativo.

"Não quero antecipar relatório e antecipar minha visão em relação à matéria. Não sou um federalista radical, mas cultivo o valor da autonomia dos Estados. Não concebo que você possa combater o crime organizado a partir de Brasília", afirmou.

A PEC amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e os fundos nacionais de financiamento do setor.