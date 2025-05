Lula destaca parceria entre Hospital Sírio-Libanês e SUS no X, após sair de evento em silêncio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a parceria entre o Hospital Sírio-Libanês e o Sistema Único de Saúde (SUS) em publicação no X nesta quinta-feira, 22, após não discursar e sair do evento de lançamento dos cursos de graduação em Medicina e Biomedicina em silêncio. "Uma demonstração concreta de que é possível somar excelência privada com compromisso público", disse.

"O futuro da medicina brasileira depende da responsabilidade, da humanidade e do compromisso de quem escolhe cuidar da vida", continuou o petista. "Que os médicos formados aqui, no Sírio-Libanês, e em todo o País, sejam agentes da transformação que o Brasil precisa."

Mais tarde nesta quinta-feira, Lula cumpre agendas na capital paulista. A instituição fica na sede do hospital, no bairro de Bela Vista. Às 15 horas, ele vai participar da cerimônia de renovação do patrocínio da Caixa Econômica Federal e do governo federal ao Comitê Paralímpico Brasileiro.