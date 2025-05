Ministério é evacuado por ameaça de bomba feita por homem com criança no colo

O prédio onde funciona o Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, foi evacuado na tarde desta quinta-feira, 22, após uma suspeita de bomba.

O autor da ameaça é um homem que está em frente a uma das portarias do prédio próximo de um pacote suspeito e não cumpre a ordem dos policiais de se afastar do local. As informações preliminares são da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ele está com uma criança no colo e acompanhado por uma mulher. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM distrital isolou a área e está negociando a rendição do homem. Segundo policiais, ele apresenta falas desconexas.