Mourão, comandante da Marinha e Aldo Rebelo serão ouvidos pelo STF na ação sobre o golpe

Mourão é testemunha do general Heleno, do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de Bolsonaro e de Braga Netto. Ele foi responsável pelo último discurso da gestão Bolsonaro, quando fez um pronunciamento em rede nacional no dia 31 de dezembro de 2022 e foi vaiado por bolsonaristas e chamado de "traidor" no acampamento no Quartel-General do Exército.

Nesse discurso, Mourão, presidente em exercício, pediu que bolsonaristas lutassem "pela preservação da democracia" e que voltassem "à normalidade". Sem mencionar nomes, Mourão destacou o "silêncio" de "lideranças", que afetou a imagem das Forças Armadas.

Rebelo, ex-ministro da Defesa de governos petistas no passado, já foi elogiado por Bolsonaro, que disse que gostaria que ele fosse "ministro da Amazônia" num eventual segundo mandato presidencial.

A audiência nesta sexta-feira promete se alongar. Os depoimentos começarão pela manhã da sexta e prosseguirão pela tarde.

O STF começou a ouvir as testemunhas nesta semana. Entre eles, já depuseram Baptista Júnior e o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Os dois confirmaram que Bolsonaro conversou com eles sobre tentativas de reverter o resultado eleitoral, que deu a vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também foi ouvido na Corte o ex-comandante do Exército Júlio César de Arruda, que negou ter tratado de uma tentativa de golpe com o general de brigada Mário Fernandes.

Veja quem também será ouvido nesta sexta-feira: