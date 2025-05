Mulher tenta vacinar bebê reborn em posto de saúde

O pedido, então, foi negado pelo corpo técnico da UBS. Os profissionais do posto explicaram que simular a vacinação em um boneco levaria ao desperdício de insumos adquiridos com dinheiro público e de uso, exclusivo, para seres humanos.

Ao ouvir a recusa, a mulher teria se irritado e retrucado: "É só abrir uma seringa, só abrir uma agulha e fingir que deu", afirmou a prefeitura. "Todos os profissionais, incluindo a vacinadora, se recusaram a fazer o simulado", informou a nota.

Percebendo que a UBS não recuaria na recusa, a paciente foi embora do posto de saúde de forma exaltada, de acordo com a administração municipal. "A gestão do posto de saúde emitiu, na época, um comunicado aos demais gestores para que se atentassem à possibilidade de a mulher procurar o atendimento ao bebê ‘reborn’ em outras unidades", disse a prefeitura.

O tema bebê reborn tem ganhado destaque nos últimos dias após viralizar, nas redes sociais, cenas de adultos brincando com as bonecas e dando aos brinquedos um tratamento humanizado.

O crescimento de interesse pelo assunto motivou prefeituras e casas legislativas, nos âmbitos municipal, estadual e federal, a protocolar projetos de leis para impedir que os donos dos bebês realistas utilizem as bonecas para usufruir do serviço público.

Em Curitiba, capital do Paraná, por exemplo, a prefeitura local emitiu um aviso dizendo que os "pais" de bebês reborn não podem usar assentos preferenciais em ônibus.