Projeto quer substituir senadores que faltam repetidas vezes e esvaziam CPIs

A relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), criticou a falta de presença de colegas. "Me preocupa a falta de quórum no dia da votação do relatório. Aí o Brasil vai saber quem são os ‘pizzaiolos’", afirmou a relatora no último dia 14.

Nos bastidores, há um movimento de senadores da "bancada das bets" para esvaziar a CPI. Por isso, os trabalhos têm sido marcados por falta de quórum.

Em entrevista, Izalci reforçou a relevância da investigação, que apura possíveis ilegalidades no funcionamento das casas de apostas no Brasil. Para ele, é preciso mudar a legislação vigente para proteger cidadãos que se tornam viciados em jogos.

Até este momento, a CPI das Bets ouviu influenciadores digitais, como Virgínia Fonseca, Rico Melquíades e o padre Patrick Fernandes. O influencer Carlinhos Maia pode ser ouvido nos próximos dias.

Antes, a comissão colheu depoimento dos sócios das empresas Peach Blossom e Payflow, investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal por envolvimento com lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar. Na ocasião, Thronicke pediu voz de prisão ao depoente Daniel Pardim, por falso testemunho.