Rato aparece em 'bandejão' da PUC-SP e universidade interdita local

Por meio de nota, a Reitoria da PUC-SP disse que, após o incidente, determinou a interdição imediata do espaço do restaurante universitário, com previsão de reabertura ainda na tarde da mesma quarta-feira.

Nesse período, as refeições ocorreram no formato de marmitas e as salas 500 C e 500 D, localizadas próximas ao refeitório do quinto andar, ficaram abertas para alimentação, segundo a Reitoria.

"A comissão de alimentação da PUC-SP está acompanhando de perto a situação. O restaurante universitário é gerido por empresa terceirizada. Em contato com a mantenedora, esta informou que providências cabíveis estão sendo tomadas", disse.

A Reitoria destaca ainda o "firme compromisso com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida" de toda a comunidade acadêmica.

Paralisação

A presença do roedor aconteceu em meio a uma manifestação estudantil organizada pelo coletivo Saravá desde segunda-feira, 19, que reúne alunos da PUC-SP, e que afeta os cursos de Ciências Sociais, Serviço Social e Psicologia.