Reitoria da PUC se manifesta sobre presença de rato em restaurante da universidade

"O próprio bandejão e a Reitoria assumiram que tinha mesmo um rato, após questionamento de alunos, e que estavam tomando as devidas providências, no entanto, à noite, menos de algumas horas depois do ocorrido, o local já estava aberto novamente e a ‘medida’ que eles tomaram foi colocar os funcionários para limpeza no local, o que na minha opinião não é suficiente nesses casos", critica outra estudante da PUC-SP que também pediu anonimato.

Por meio de nota, a Reitoria da PUC-SP disse que, após o incidente, determinou a interdição imediata do espaço do restaurante universitário, com previsão de reabertura ainda na tarde da mesma quarta-feira.

Nesse período, as refeições ocorreram no formato de marmitas, sendo disponibilizadas salas para o oferecimento de refeições, segundo a Reitoria.

"A comissão de alimentação da PUC-SP está acompanhando de perto a situação. O restaurante universitário é gerido por empresa terceirizada. Em contato com a mantenedora, esta informou que providências cabíveis estão sendo tomadas", disse.

Nesta quinta-feira, 22, o local receberá a visita da vigilância sanitária e funcionará normalmente. "Também nesta ocasião, receberemos representantes da empresa responsável pela gestão do local."

A Reitoria destaca ainda o "firme compromisso com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida" de toda a comunidade acadêmica. Veja abaixo o posicionamento na íntegra.