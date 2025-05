Relatora da CPI das Bets reclama de 'não ouvir os criminosos' e diz não se incomodar com memes

A CPI estuda incluir os influenciadores que divulgam as casas de aposta no relatório final e possivelmente indiciá-los. No entanto, é possível que o texto final nem chegue a ser apreciado pela comissão. Há um movimento de senadores da "bancada das bets" para esvaziar a CPI e os trabalhos têm sido marcados por falta de quórum.

A CPI colheu o depoimento, na semana passada, do influenciador digital Rico Melquíades, vencedor da edição de 2021 do programa A Fazenda, da TV Record. Ele é investigado na Operação Game Over, da Polícia Civil de Alagoas.

Aos senadores, ele repetiu a estratégia de Virgínia Fonseca, ouvida na véspera, e disse que apenas firma contratos de publicidade com uma empresa de apostas porque a legislação assim o permite.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, ambos buscaram se afastar de implicações negativas sobre apostadores dizendo que fazem recomendações sobre jogar com responsabilidade.