Trabalhamos para que valorização das florestas tropicais seja uma entrega na COP30, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre deve ser uma das principais entregas do Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança no Clima (COP30), que acontece este ano em Belém (PA). Ele participa do 2º Diálogo Brasil África, no Itamaraty, em Brasília.

"É uma proposta brasileira que recompensa nações que mantêm suas florestas em pé", disse Haddad, acrescentando que a intenção é que o continente africano esteja no centro desse fundo. A ideia, segundo o ministro, é "valorizar as florestas tropicais como ativos para o desenvolvimento econômico e social."

Em um discurso de menos de cinco minutos, o ministro ainda destacou ações do Plano de Transformação Ecológica, como o Eco Invest Brasil, a lei do mercado de carbono e a taxonomia sustentável. Segundo Haddad, essas medidas criam as condições para direcionar capital privado a atividades verdes e títulos sustentáveis.