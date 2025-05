Barroso diz que é 'preciso fazer com que mentir volte a ser errado'

"É preciso fazer com que mentir volte a ser errado, para que as pessoas formem suas opiniões sobre fatos reais", disse o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, nesta quinta-feira, 22. A declaração abriu os debates do 4.º Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário, que ocorre até esta sexta-feira, 23, na sede do CNJ, em Brasília.

"Nós passamos a viver o mundo das narrativas próprias, e cada tribo cria a sua própria", comentou o ministro, alertando que, nesse cenário, "nessas narrativas, a mentira passa a ser uma estratégia política", disse Barroso.

Ao abordar o papel do Judiciário neste cenário, Barroso disse que, por lidar com temas centrais e controversos da sociedade brasileira, o Judiciário se tornou alvo de críticas. Em resposta a essa situação, defendeu o uso de uma linguagem mais clara e direta nas comunicações institucionais, propondo o que chamou de "revolução da simplicidade". "Não por outra razão, nós aprovamos, no Encontro Nacional do Poder Judiciário de 2023, o Pacto pela Linguagem Simples", disse.