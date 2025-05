Brasil calcula pela 1ª vez o nº de pessoas diagnosticadas com autismo

A inclusão do quesito sobre autismo no Censo foi determinada por uma lei de 2019. O relatório divulgado pelo IBGE reconhece as limitações do questionário do Censo para lidar com a questão, dada a avaliação complexa requerida pelo TEA e a amplitude do espectro, o que fez com que o tema fosse incluído sob a forma de uma pergunta única: "Já foi diagnosticado(a) com autismo por algum profissional de saúde?"

Brasil tem mais de 760 mil estudantes com autismo

Conforme o Censo, a taxa de escolarização da população com autismo foi superior (36,9%) à observada na população geral (24,3%).

Isso se dá pela concentração maior da população com autismo na faixa etária mais jovem, com altas taxas de escolarização, que concentram mais da metade da população de estudantes com autismo.

Dos estudantes com 6 anos ou mais, 760,8 mil foram diagnosticados com autismo, o que corresponde a 1,7% do total no País.

A maior parte - 66,8% , totalizando 508 mil - estava matriculada no ensino fundamental regular.