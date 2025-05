Comandante da Marinha diz que não houve ordem para uso de blindados para golpe de Estado

"Ele não apresentou qualquer razão para sua ausência à cerimônia de transferência do cargo. Desconheço as razões", disse Olsen, que participou de audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 23, como testemunha de Garnier na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe que teria a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo depoimento dado pelo ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Júnior ao STF nesta quarta-feira, 21, Garnier, então chefe da Marinha, teria dito a Bolsonaro que poderia colocar suas tropas à disposição para Bolsonaro dar início a um golpe de Estado após as eleições.

Olsen disse não ter conhecimento das reuniões e que só ficou sabendo dos acontecimentos pela imprensa.

Tanto o procurador-geral da República, Paulo Gonet, quanto o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, insistiram na ausência de Garnier na cerimônia de passagem do cargo.

"Nessa cerimônia o Garnier não compareceu, rompendo uma tradição", observou Moraes. "Não há registro de ausência do comandante que passa em ocasiões anteriores", respondeu Olsen.

Como mostrou o Estadão, a ausência de Garnier foi criticada internamente por oficiais-generais do Exército e da Força Áerea. Lula não participou daquela cerimônia e foi representado pelo ministro da Defesa, José Múcio.