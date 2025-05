Embaixador que preside COP30 diz que procrastinar decisões sobre clima é 'desperdício'

O presidente, André Corrêa do Lago, que assina a carta, diz no texto que uma possível falta de avanço no que já foi definido em edições anteriores vai erodir a confiança na capacidade das COPs de alcançar os resultados que a humanidade precisa.

O documento tem como pano de fundo a tentativa da Presidência Brasileira de não postergar para a COP30 decisões que já deveriam ter sido tomadas em Baku, na COP29, e ficaram para depois, como a implementação do Balanço Global do Acordo de Paris (GST, na sigla em inglês), que avalia como foi o cumprimento das metas climáticas apresentadas pelos países até agora.

Outro assunto que tem sido adiado é o Programa de Trabalho de Transição Justa (JTWP, na sigla em inglês), cujo objetivo é permitir que a transição para uma economia de baixo carbono seja justa e equitativa para todos

"Estamos sugerindo que se construa (com base) em todas as discussões que tivemos em Baku e se tente acordo ou consenso sobre eles ainda em Bonn, porque estão maduros, deveriam ter sido objeto de decisão em Baku e não foram", afirmou a negociadora-chefe do Brasil, embaixadora Liliam Chagas.

A carta pede que as reuniões em Bonn entreguem "resultados concretos que possam ser levados à COP30 para adoção formal". O texto diz que a credibilidade do processo está nas mãos dos negociadores. No ano passado, a discussão sobre financiamento climático, o principal tema da COP-29, em Baku, travou nos debates preparatórios realizados em Bonn.

"Avançar em Bonn sobre questões que, em outros tempos, ficariam para a COP pode contribuir para evitar os riscos e tensões que têm desgastado a confiança mútua ano após ano", diz a carta.