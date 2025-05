Ex-chefe do Exército de Lula nega ter recebido proposta para dar golpe

Em depoimento prestado nesta quinta-feira, 22, no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, confirmou que se reuniu com o general de brigada Mário Fernandes, mas negou que o encontro tenha tratado da possibilidade de uma ruptura institucional após o resultado da eleição presidencial de 2022.

General da reserva, Arruda foi ouvido como testemunha do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, tenente-coronel Mauro Cid, no processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é acusado de tentativa de golpe de Estado. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte, conduziu a audiência.

Bolsonaro, Cid e Mário Fernandes são réus no STF - os dois primeiros foram denunciados sob acusação de integrarem o "núcleo crucial" do golpe; o general de brigada é acusado de compor o "núcleo de gerência" da trama golpista. Durante as investigações sobre a tentativa de golpe, a Polícia Federal encontrou com Mário Fernandes o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa a execução de Moraes, do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o general foi acusado de ter sido "o responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas".