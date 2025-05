Frente fria traz chuva e queda de temperaturas em SP

A frente fria que passa rapidamente pelo litoral de São Paulo provoca chuva e diminuição de temperatura na capital paulista ainda nesta sexta-feira, 23. Para o fim de semana, a expectativa é de tempo seco, com sol e diminuição de nebulosidade. Em algumas localidades, no entanto, pode ter chuva fraca.

Nesta sexta-feira, a frente fria que atua sobre o litoral paulista mantém o céu encoberto na faixa leste do Estado, com previsão de chuvas fortes e temperaturas mais amenas, especialmente no litoral norte e no Vale do Paraíba, conforme a Defesa Civil do Estado.

Além do litoral paulista, há risco para temporais com risco de deslizamentos também no litoral do Rio de Janeiro, em razão da condição climática nesta sexta-feira, segundo a Climatempo.