Gripe segue em alta e é a principal causa de morte por síndrome respiratória entre idosos

De acordo com o documento, o número de testes positivos para influenza A subiu 13 pontos percentuais entre 12 de abril e 17 de maio, atingindo 31% - a maior alta no País desde setembro de 2022, quando 42% dos resultados indicavam a presença do vírus.

Ainda segundo o instituto, os maiores percentuais de positividade foram registrados nas faixas etárias de 5 a 9 anos (41%) e de 10 a 19 anos (40%).

Outros vírus

Em relação a outros vírus, o ITpS afirma que a taxa de resultados positivos para vírus sincicial respiratório (VSR) caiu 10 pontos percentuais nas últimas três semanas.

A tendência está alinhada com a análise da Fiocruz, que aponta uma desaceleração no aumento de casos em locais como Goiás, São Paulo e Distrito Federal. No entanto, diz a instituição, a incidência ainda é alta e o VSR tem impacto expressivo nas hospitalizações de crianças de dois a quatro anos e na morte de crianças até os dois anos.

Já o vírus influenza B, que causou surtos em períodos atípicos, como no verão de 2023 e na primavera de 2024, atualmente registra positividade inferior a 1%.