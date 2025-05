Janja nega ter quebrado protocolo em jantar com Xi na China: 'não sou um biscuit de porcelana'

Na entrevista, Janja ironizou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, queixou-se das "pedradas" da opinião pública e afirmou que não pretende seguir carreira na política institucional. Ela disse "não passar pano" para comentários machistas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e avaliou que o petista está "forte e bem" para concorrer à reeleição em 2026.

Como mostrou o Estadão, Janja não tem cargo no governo federal, mas conta com uma equipe "informal" que exerce funções de assessoria à primeira-dama e a acompanha em viagens ao exterior. O time de Janja conta com ao menos 12 pessoas e, desde o início do terceiro mandato de Lula, gastou mais de R$ 1,2 milhão em viagens, entre custos com translado e diárias.

Questionada sobre viajar acompanhada de um maquiador, Janja ironizou Michelle Bolsonaro, conhecida por viajar com o uruguaio Agustin Fernandez. "Você está confundindo a primeira-dama. Então, é a outra, não sou eu", disse Janja, rindo e sem citar o nome de Michelle.

Janja queixou-se da pressão da opinião pública, avaliando como "pedradas" ser fiscalizada por seus gastos públicos no exterior e pela postura que adota enquanto representante do governo do Brasil. "Entendo o movimento da oposição. O que não entendo são outras mulheres que deveriam estar entendendo o que está acontecendo no momento político do Brasil, e não simplesmente virar a bazuca contra mim."

A primeira-dama afirmou que se arrepende de ter xingado o bilionário Elon Musk durante um evento paralelo ao G20 em 2024. Janja disse não se arrepender do teor da fala, mas do momento em que fez a declaração, pois o comentário ofuscou outros temas debatidos no G20. "Eu me arrependo por conta da minha equipe, porque trabalhamos muito para o G20, no ano passado. Eu me envolvi pessoalmente na organização, na estrutura do G20, e parece que tudo virou nada", disse Janja.

Questionada sobre comentários machistas de Lula, Janja afirmou que "não passa pano" para as declarações. Como exemplo, a primeira-dama citou um comentário do petista sobre violência doméstica. Em julho de 2024, Lula relativizou o aumento da violência doméstica após jogos de futebol. "Se o cara é corintiano, tudo bem", disse o presidente. Sobre o episódio, Janja relembrou: "Eu falei para ele: 'Não faz isso comigo'.".