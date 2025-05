Lula: COP30 será balizador sobre se os países querem enfrentar emergência climática ou não

"É muito importante essa COP porque ela será balizadora sobre se os países querem efetivamente enfrentar emergência climática ou não. Porque está cheio de presidentes que acham que não tem nada ruim no clima, está tudo maravilhoso. E quem acha que tem está preocupado", indicou o presidente brasileiro.

E completou: "Acho que Angola tem um papel importante. A África é uma das regiões do mundo que menos emite gases estufa, mas mais sofre as consequências perversas do aquecimento global. Não haverá transição justa sem que se considere a circunstâncias dos países do sul global."