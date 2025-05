Malária: doença adquirida por Sebastião Salgado em 1990 pode reaparecer anos depois; entenda

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, um dos nomes mais importantes da fotografia mundial, morreu nesta sexta-feira, 23, na França, aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização criada por ele e por sua esposa, Lélia Wanick, e dedicada à recuperação ambiental do Vale do Rio Doce.

A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada, mas há suspeita de que esteja relacionada a complicações da malária, doença contraída por Salgado em 1990, durante uma viagem à Nova Guiné, na Oceania. A região foi uma das muitas retratadas no projeto Gênesis, uma de suas obras mais conhecidas, que registra paisagens e povos que seguem praticamente intocados mesmo com as transformações da sociedade moderna.

Em março deste ano, durante a abertura de uma retrospectiva de sua obra no centro cultural Les Franciscaines, em Deauville, no norte da França, Salgado chegou a mencionar que havia sido internado semanas antes para continuar o tratamento da doença.