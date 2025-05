Metroviários aceitam proposta do governo de SP e decidem por não fazer greve

Os funcionários da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) aceitaram a proposta do governo paulista referente à campanha salarial deste ano e, com isso, recuaram da possibilidade de fazer uma greve na próxima terça-feira, 27.

A decisão foi tomada em uma votação online, que se iniciou na última quarta-feira, 21, após assembleia convocada pelo Sindicato dos Metroviários. No encontro, a diretoria que está à frente da entidade apresentou a proposta do Metrô (veja os detalhes abaixo) aos trabalhadores.

A votação, encerrada na noite desta quinta-feira, 22, terminou com ampla maioria decidindo por aceitar o que foi sugerido pelo governo. Ao todo, 2.196 funcionários votaram para aceitar a proposta, o que corresponde a 79,16% dos trabalhadores. Outros 519 (18,71%) rejeitaram o acordo, enquanto 59 (2,13%) se abstiveram.