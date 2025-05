Mourão diz desconhecer 'minuta do golpe' e culpa governo Lula pelos atos de vandalismo no 8/1

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, perguntou para Mourão se ele achava que "(Mauro) Cid era mentiroso", já que o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência também tinha falado sobre a conversa. "Não, não posso dizer que ele era mentiroso, até porque não tive acesso ao que ele disse", respondeu o senador.

O diálogo em questão, segundo as investigações, foi entre tenente-coronel do Exército Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, alvo da Operação Tempus Veritatis, e Mauro Cid.

Cavaliere encaminha para Mauro Cid quatro prints de uma conversa com o interlocutor de nome Riva. Nas mensagens, Riva encaminha o que seriam informações de uma reunião entre Bolsonaro e o ex-vice-presidente Hamilton Mourão e outros generais. Riva diz que Mourão negociou com outros generais a saída do Jair Bolsonaro, chamado de "01".

"Estou escutando a história do Mourão e estou abismadooooooo. Fora os outros gen. na reunião com o 01 o que eles fizeram", escreveu Riva.

"Q o Mourão negociou com outros Generais a saída do 01, falando que o Peru era logo ali; Rasgaram o documento que o 01 assinou; Estava em reunião com o vice da China com relação a Huawei aqui no Brasil. Tinha informante do (emoji de ovo) e leva e trás ", complementou.

Atos do 8 de Janeiro em Brasília