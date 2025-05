O que os zoológicos brasileiros estão fazendo para proteger os animais da gripe aviária?

Os novos casos de gripe aviária estão sendo acompanhados de perto por zoológicos brasileiros que decidiram retomar medidas preventivas a fim de proteger os animais da doença. Zoológicos de São Paulo, Foz do Iguaçu e Salvador ativaram ações. No Rio Grande do Sul, onde foram confirmadas mortes de animais, foi determinado o fechamento por tempo indeterminado do Zoológico de Sapucaia do Sul.

Zoológico de Sapucaia do Sul

Na semana passada, o Brasil registrou dois casos de gripe aviária no Rio Grande do Sul, sendo um deles, o primeiro identificado em aves comerciais do País, localizado em uma granja de ovos férteis em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. No local, foi constatada a morte de mais de 15 mil aves, de um total de 17 mil, sendo as aves sobreviventes sacrificadas por orientação sanitária.