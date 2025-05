Onde estão e quantos são os brasileiros com deficiência, segundo o Censo do IBGE

Isso se deve a mudanças de uma edição para outra, feitas para incorporar os parâmetros do WG, no questionário e na faixa etária de aplicação - em 2010, o questionário foi aplicado a todas as idades, enquanto em 2022 para 2 anos ou mais.

Além disso, segundo esclarece nota técnica lançada pelo IBGE em 2018, o Censo de 2010 considerava como pessoas com deficiência indivíduos que responderam ter pelo menos alguma dificuldade em ao menos uma deficiência investigada.

Ou seja, além de classificar como pessoa com deficiência aqueles que responderam ter "muita dificuldade" ou "não conseguir de modo algum", incluía ainda os que disseram ter "alguma dificuldade", o que explica o número muito maior na edição passada.

Como destaca Luiz Alexandre Souza Ventura, do Blog Vencer Limites no Estadão, as mudanças constantes nas estatísticas a respeito da população com deficiência do Brasil historicamente "geram dúvidas e afetam políticas públicas".

O relatório do IBGE atribui as modificações à "necessidade de acompanhar os avanços conceituais e metodológicos do tema".

Desafios na educação