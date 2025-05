Professora morta em SP: polícia investiga ex-mulher por enviar R$ 5.000 a suspeito

Fernanda Bonin era professora de matemática em um colégio particular da capital. Na noite de 27 de abril, por volta das 18h50, ela saiu do prédio onde morava atendendo a um pedido da ex-mulher, que alegou um problema mecânico com o carro, que estaria parado na Avenida Jaguaré, na zona oeste. A professora desapareceu após sair do edifício.

O corpo dela foi encontrado na manhã seguinte. Ouvida pela polícia, a veterinária disse que, meia hora depois de ter enviado mensagens para a ex-esposa, seu carro voltou a funcionar. Ela se dirigiu ao prédio de Fernanda Bonin e foi informada de que sua ex-mulher não se encontrava. Inicialmente, o caso foi investigado como latrocínio, uma vez que o carro e objetos da vítima tinham sido levados.

A reviravolta começou quando a polícia conseguiu imagens de um casal abandonando o veículo da professora - uma Tucson prata - em uma rua próxima ao local em que o corpo foi encontrado. No dia 7 de maio, a Justiça decretou a prisão temporária de João Paulo Bourquin, reconhecido nas imagens. Ele negou participação no crime e disse que apenas se desfez do carro.

A mulher que aparece nas imagens, identificada como Jane Maria da Silva, também teve a prisão decretada e se apresentou à polícia - ela nega participação no crime.

Dois dias depois, a Justiça decretou a prisão de Fernanda Fazio, que se entregou no escritório de sua advogada. O caso passou a ser investigado como feminicídio. A Polícia Civil aguarda a entrega de laudos para concluir o inquérito.