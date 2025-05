Primeira arquidiocese criada no mundo pelo papa Leão XIV fica no interior de SP; veja onde é

"É a conclusão de um processo iniciado em 2010, quando os bispos pediram a criação da arquidiocese. É uma alegria ver que todo o processo, que foi encaminhado pelo papa Francisco, agora se concretiza pelo papa Leão XIV", diz Dom Vilar.

Assim que for instalada, a arquidiocese de Rio Preto passa a ter atribuição sobre as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, todas na região norte do estado de São Paulo. A missa de instalação oficial da nova estrutura da Igreja Católica na região está marcada para o dia 9 de julho, na Catedral de São José.

De acordo com o Código de Direito Canônico, as províncias eclesiásticas, como são chamadas as arquidioceses, têm a missão de promover uma ação pastoral comum entre as dioceses vizinhas.

"Como cresce sempre o número de paróquias e dioceses, é urgente adequar algumas estruturas, para facilitar a ação pastoral entre os bispos. Isso inclui uma ajuda recíproca que, claro, já acontece na prática", explicou o novo arcebispo.

No dia 29 de junho próximo, em uma cerimônia no Vaticano, o arcebispo Dom Vilar vai receber das mãos do papa Leão XIV o pálio, uma vestimenta litúrgica composta de uma manta de lã usada na Igreja Católica para simbolizar o pastor que carrega as ovelhas sobre os ombros. Será o primeiro encontro do nomeado com o novo pontífice. O pálio será usado pela primeira vez durante a missa de instalação da arquidiocese.

Quem é o novo arcebispo brasileiro