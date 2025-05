Primeiro grande frio do ano deve ocorrer em breve no Brasil e pode nevar no Sul

A chegada de ar polar muito intenso sobre a América do Sul vem sendo confirmada há vários dias, de acordo com a Climatempo, o que vai provocar uma virada de tempo no fim de maio para junho. Conforme a Climatempo, a queda de neve não pode ser descartada.

"Para simulações atmosféricas feitas em super computadores vêm confirmando nos últimos dias a entrada de uma potente e grande massa de ar frio de origem polar sobre América do Sul, com potencial para avançar com muita força também sobre o território brasileiro", estima a empresa brasileira de meteorologia.

Faltando menos de um mês para o inverno, que tem início em 20 de junho, esta deverá ser a primeira onda de frio deste ano, com possibilidade de ser bastante acentuada não somente no Sul do País, mas em grande parte do Sudeste, do Centro-Oeste e Estados do Norte, como Rondônia, Acre e sul do Amazonas.