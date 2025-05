Quem é o major boliviano preso sob suspeita de acobertar Tuta, liderança do PCC

O ex-nº 1 do PCC foi preso em operação conjunta das autoridades bolivianas com a Polícia Federal após tentar renovar sua identidade usando um documento falso do Brasil - agora, está no Presídio Federal de Brasília.

Ainda de acordo com o El Deber, antes da prisão de Heredia, a polícia realizou perícias rápidas de comparação facial e características somáticas para confirmar se o homem visto com Tuta nas imagens se tratava de Heredia.

O jornal afirma que os resultados confirmaram que o oficial foi quem acompanhou Tuta. Heredia foi capturado no fim da tarde desta quinta por agentes do Departamento Especializado de Luta Contra a Corrupção (Delcc). As investigações prosseguem para identificar outros possíveis suspeitos.