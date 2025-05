Redução de chuvas exige monitoramento das lavouras de milho, diz EarthDaily Agro

São Paulo, 23 - A redução das chuvas nas principais regiões produtoras de milho segunda safra exige monitoramento regionalizado, mas as condições gerais permanecem favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, segundo análise da EarthDaily Agro. Entre 1º e 22 de maio, os acumulados de precipitação foram baixos, variando entre 0 e 10 milímetros no Paraná e sul de Mato Grosso do Sul.Apesar da menor precipitação, a umidade do solo permanece adequada na maior parte das áreas devido às chuvas expressivas de abril. O índice de vigor das plantas (NDVI) mantém-se em níveis elevados, sustentando as expectativas positivas para a safra. "Entre os dias 22 e 31 de maio, espera-se uma nova redução nos níveis de umidade do solo, mas as principais regiões produtoras devem manter níveis ainda satisfatórios", afirmou o analista de culturas da EarthDaily Agro, Felippe Reis, em nota. Segundo ele, áreas como norte do Paraná, São Paulo e leste de Mato Grosso do Sul apresentam maior vulnerabilidade, com previsão de umidade entre 20% e 50% abaixo da média.Em Mato Grosso, o NDVI está entre os mais altos dos últimos anos e a umidade, embora em declínio, deve se manter satisfatória. Em Goiás e Minas Gerais, o vigor das plantas também apresenta valores elevados, com umidade do solo adequada ao desenvolvimento da cultura.O Estado de Mato Grosso do Sul registra queda acentuada da umidade, mas o NDVI supera os níveis observados em safras de alta produtividade, como 2022. No Paraná, o vigor das plantas continua alto, porém a umidade está ligeiramente abaixo da média, exigindo atenção nos próximos dias.No Rio Grande do Sul, as precipitações recentes favoreceram a recuperação da umidade do solo, beneficiando as lavouras de trigo em estágio inicial. Contudo, os volumes permanecem abaixo da média histórica, o que pode dificultar o desenvolvimento da cultura em solos com menor capacidade de retenção de água.A previsão climática não indica ondas de frio para os próximos dias, com temperaturas dentro ou acima da média. Os modelos meteorológicos apontam baixos acumulados de chuva na maior parte do País, com exceções pontuais no oeste de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Matopiba e Rio Grande do Sul.