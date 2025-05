Suspeito de receber dinheiro de sequestro em petshop do Morumbi é preso

A Polícia de São Paulo prendeu na quinta-feira, 22, um homem suspeito de envolvimento no sequestro de uma mulher, de 45 anos, no Morumbi, zona sul da capital paulista. O caso aconteceu em março.

A vítima fazia compras de produtos para seu cachorro em um petshop localizado na Avenida Giovanni Gronchi, quando foi rendida por dois criminosos dentro do estacionamento. A dupla estacionou o veículo ao lado do dela e a abordou quando ela guardava as compras no seu carro.

A mulher ficou por três horas sob o domínio dos bandidos, que a ameaçaram e a extorquiram. Foram feitas transferências bancárias e usaram cartões de crédito em uma máquina que os próprios sequestradores portavam.