Tarcísio critica Lula e diz que centro e direita estarão unidos em 2026

Derrite voltou ao PP, partido ao qual esteve filiado entre 2018 e 2022, após um acordo costurado por Bolsonaro, Tarcísio, Ciro Nogueira e Valdemar. Com a troca partidária, ele praticamente sela o apoio dos quatro e de PL e PP para ser candidato ao Senado na chapa do governador na eleição de 2026. Derrite foi liberado por Valdemar e irá manter o mandato de deputado federal, do qual está licenciado.

O secretário disse que em todas as conversas com Tarcísio o chefe do Executivo nunca mencionou a possibilidade de se candidatar a presidente, mas reconheceu que o cenário pode mudar e nada está descartado.

"Eu acho que a direita tem que escolher um nome que tenha capacidade de vencer a eleição. E esse nome deve ser consenso de todo esse grupo que estava aqui hoje. O Tarcísio, sem dúvida alguma, tem todas as qualidades para ser o melhor presidente da história. Agora, o projeto dele é, de fato, a reeleição", afirmou Derrite.

Ele minimizou a ausência do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que se movimenta nos bastidores para ser o sucessor de Tarcísio no governo de São Paulo. Segundo Derrite, Nunes mandou uma mensagem justificando a ausência e o parabenizando pela filiação. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), era esperado, mas também justificou a ausência.

Por outro lado, o presidente da Alesp, André do Prado (PL), que assim como Nines quer ser candidato a governador na ausência de Tarcísio, estava no palco. Ele não discursou e nem falou com a imprensa.

O PP aposta alto em Derrite e quer transformá-lo em uma liderança nacional no debate sobre a segurança pública. Para isso, o partido quer que o secretário coordene discussões na Câmara dos Deputados sobre o endurecimento da legislação penal e participe de seminários sobre o assunto. O deputado Luizinho (PP-RJ) chegou a dizer que seu sonho é que Derrite vá para o Rio de Janeiro resolver o problema do Estado.