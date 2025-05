Testemunha diz que 8/1 surpreendeu Braga Netto após vôlei na praia

Aires, testemunha de Braga Netto e amigo da família, relatou que foi o filho do general que o informou sobre a depredação nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. "Pelo que eu conversei com a esposa dele, dona Kathya, eles ficaram sabendo através do telefonema do filho, que pediu para que os pais ligassem a televisão para verem o que estava acontecendo em Brasília", disse.

A testemunha disse que evitava conversar sobre política com Braga Netto durante esse período.

Braga Netto é acusado de ter participado diretamente da trama golpista. Segundo relatório da PF, o general organizou em sua casa uma reunião para discutir planos do golpe, pressionou militares de alta patente a aderir a empreitada e apoiou financeiramente uma tentativa de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Braga Netto foi preso preventivamente em dezembro de 2024 e permanece detido.

O primeiro a depor nesta sexta-feira, Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho, foi alvo de uma questão de ordem inicial do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O procurador-geral alegou que Coelho não poderia ser ouvido como testemunha porque ele é investigado no caso da Abin paralela e o uso indevido do sistema de espionagem FirstMile quando Ramagem era diretor da agência e pode virar réu.