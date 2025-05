Zema diz que loja da família foi alvo da PF e insinua perseguição de Lula; ministério nega

"A fala do governador foi uma fala imprecisa, incorreta. Não sei por que motivo ele trouxe esses fatos, que não são verídicos, à tona nessa entrevista", completou.

A PRF destacou que só fica responsável pela segurança das equipes do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho.

Além da fala sobre a operação, Zema fez uma série de críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governador disse que percebe um movimento do governo federal para prejudicar Minas Gerais e citou, como exemplo, um evento da empresa farmacêutica Novo Nordisk, em Montes Claros, no norte do estado.

Segundo ele, o governo federal teria mobilizado apoiadores para vaiá-lo durante o anúncio de investimentos bilionários da companhia, o que o fez cancelar a participação no evento. "Pagam um sanduíche, pagam passagem pros seus, pra companheirada ir lá fazer a festa deles", afirmou.

O governador também acusou o governo federal de má conservação das rodovias federais que cortam Minas Gerais e de negligenciar o estado. Citou acidentes graves como reflexo disso e associou a situação a uma suposta retaliação política.

"Parece que tem uma birra com Minas Gerais. É um governo que investe pouco, que cobra taxa de agiota, e é um estado que tá lá, resistindo. Foi no PT que ele afundou. Vale lembrar: Minas Gerais afundou no PT", disse.