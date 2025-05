ANJ se solidariza com colunista e jornal condenados por revelarem salário de desembargadora

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifestou solidariedade à colunista Rosane de Oliveira e ao jornal Zero Hora, do Grupo RBS, após ambos serem condenados a pagar R$ 600 mil à desembargadora Iris Medeiros Nogueira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 22, a entidade reafirmou o compromisso com a liberdade de imprensa e a transparência em assuntos de interesse público, e afirmou esperar que instâncias superiores revertam a decisão da 13ª Vara Cível de Porto Alegre.

A ação foi movida por Iris Medeiros Nogueira após Rosane publicar, em 2023, um ranking com os maiores salários do Judiciário gaúcho. À época presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora aparecia no topo da lista, com um contracheque de R$ 662.389,16 referente ao mês de abril.

O valor representa quase 16 vezes o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que serve de parâmetro para o teto constitucional do funcionalismo público.