Estudantes da PUC-SP ocupam campus em protesto; Justiça autoriza que PM retire alunos à força

Conforme apuração do , a manifestação, organizada pelo coletivo Saravá desde segunda-feira, 19, afeta os cursos de Ciências Sociais, Serviço Social e Psicologia.

Além dos das reivindicações, na quarta-feira, 21, alunos flagraram um rato no restaurante universitário da universidade.

Na ocasião, a reitoria da PUC-SP emitiu nota sobre o ocorrido no restaurante e as manifestações estudantis, dizendo que "está e sempre esteve aberta ao diálogo com todos os estudantes" e que, "embora as pautas levantadas sejam legítimas, a manifestação realizada nessa quarta-feira à noite envolveu um grupo restrito de alunos do edifício Cardeal Motta".

"Sobre o restaurante universitário, a reitoria informa que o espaço foi temporariamente interditado nessa quarta-feira, por precaução, e que foram disponibilizadas salas para o oferecimento de refeições", disse a reitoria. O local receberia visita da vigilância sanitária e representantes da empresa responsável pela gestão do restaurante na quinta-feira, 22.