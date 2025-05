Moraes ameaça prender Aldo Rebelo, que acusou o ministro de 'censura'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou nesta sexta-feira, 23, prender o ex-ministro Aldo Rebelo depois de um bate-boca entre os dois, durante depoimento do ex-titular da Defesa na ação penal do golpe. Rebelo, que foi ouvido como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, tinha dito que a frase do almirante - sobre "deixar à disposição" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) as tropas em caso de uma tentativa de golpe - "não pode ser tomada literalmente".

"É preciso levar em conta que, na língua portuguesa, usamos a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz 'estou frito' não quer dizer que está numa frigideira", afirmou Rebelo. O ex-ministro, então, foi repreendido por Moraes.

"O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão?", perguntou o ministro. Rebelo respondeu negativamente. "Então, o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos", disse Moraes.