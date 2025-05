No mês que vem vou começar a fazer política e rodar o País, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a partir de junho vai começar a "fazer política" e "rodar o País". Ele afirmou que quer retomar as viagens pelo Brasil após o anúncio do pacote de benefícios sociais em estudo no governo, como o novo vale-gás. "Tenho muita coisa pra entregar até 30 de junho, muita política social", afirmou o presidente no lançamento do Programa Solo Vivo e da entrega de máquinas agrícolas no Assentamento Santo Antonio da Fartura, em Campo Verde (MT).

"No mês que vem eu vou começar a rodar esse País, porque acho que chegou a hora de a gente assumir a responsabilidade e não permitir que a mentira, a canalhice, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada", disse Lula.

O presidente destacou que o botijão de gás é vendido pela Petrobras às empresas a R$ 37 e reiterou a promessa de subsidiar o gás para todas as famílias inscritas no CadÚnico. De acordo com o presidente, serão cerca de 22 milhões de famílias beneficiadas. "Não tem explicação botijão de gás chegar para o povo a R$ 120, R$ 130, R$ 140, alguém está ganhando muito dinheiro", disse.