Sebastião Salgado e a mulher plantaram mais de 3 milhões de árvores em área devastada de MG

"Em mais de 27 anos, nos tornamos uma ONG de referência mundial em restauração ecossistêmica, educação ambiental e desenvolvimento rural sustentável", afirma o instituto. "Estamos promovendo a recuperação ambiental, melhorando a qualidade de vida das comunidades e impulsionando a transformação social na bacia do Rio Doce.

"Até o começo de 2025, 2.346 hectares de Mata Atlântica já haviam sido recuperados e o instituto partia então para uma nova área a ser restaurada na bacia do Rio Doce. Além do plantio e limpeza de nascentes e afluentes do rio, o Instituto Terra também trabalha com conscientização e educação ambiental nas comunidades da região.

A Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do Brasil. Em 2024, o desmate caiu 14%, mas o bioma ainda perdeu uma área de 71 mil hectares, mais de duas vezes a área de Paris. Além disso, uma recente emenda ao PL do licenciamento ambiental pode facilitar desflorestamento na Mata Atlântica.

Com a morte de Salgado, o Instituto Terra publicou que seguirá "honrando seu legado, cultivando a terra, a justiça e a beleza que ele tanto acreditou ser possível restaurar". Ao longo de sua carreira, o fotógrafo registrou as belezas naturais brasileiras e de outros locais do mundo.