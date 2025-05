Tarcísio critica Lula e vê centro e direita unidos em 2026

Em seguida, Tarcísio criticou o governo Lula, sem citar expressamente o presidente. "No momento em que tem muita gente perdida lá em Brasília, que não sabe o caminho, e que as decisões são tomadas de forma casuística e até irresponsável, tem um grupo aqui que está unido, sabe o caminho e vai fazer a diferença."

A presença de caciques e o tom do discurso de Tarcísio incomodaram bolsonaristas, que foram minoria no evento. Para alguns deles, as declarações dos dirigentes sobre a candidatura presidencial do governador destoam da mensagem do grupo, que segue afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será candidato ao Planalto mesmo inelegível.

Sob reserva, um aliado de Bolsonaro afirmou que o evento funcionou, na prática, como um "pré-lançamento" da candidatura de Derrite ao governo de São Paulo - e, por tabela, da possível candidatura de Tarcísio à Presidência. Ao discursar, Ciro Nogueira afirmou que o Brasil chamará Tarcísio de presidente "muito em breve, ou agora ou em 2030", e disse que o governador terá o apoio do PP e do União Brasil quando tomar essa decisão.

Estratégia

Derrite tem afirmado que não disputará o governo de São Paulo, mesmo se Tarcísio decidir concorrer à Presidência. No entanto, um aliado do secretário afirmou que a estratégia é: enquanto o governador se mantém candidato à reeleição, Derrite afirma que disputará o Senado. Se Tarcísio admitir concorrer ao Planalto, a tendência é de que Derrite se coloque como opção ao Bandeirantes.

Esse aliado reconheceu que o discurso de Tarcísio teve ares de presidenciável. Ele considerou, no entanto, que a presença dos caciques tem menos a ver com o governador e mais com a avaliação de que Derrite tem "perspectiva de poder".